Fethiye'de Dalgıçlar 19 Mayıs'ı Denizde Kutladı

Fethiye'de Dalgıçlar 19 Mayıs'ı Denizde Kutladı
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Fethiye Dalış Okulu'nun dalgıçları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz altında Türk bayrakları ile kutladı. Dalgıçlar, bu anlamlı günde Atatürk'ü andı.

Fethiye'de dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayrakları ile kutladı.

Fethiye Dalış Okulu dalgıçları Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Barış Safran ve Berkay Çetin Sarıyarlar koyu açıklarında dalış yaptı. Balık adamlar su altında balıklar arasında Türk bayraklarıyla 'tören geçişi' gerçekleştirdi. Bir dalgıç da üzerinde Atatürk ve Bandırma vapurunun bulunduğu '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' yazılı afiş açtı.

Dalış Okulu'nun eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere her yıl 19 Mayıs'ı deniz dibinde farklı etkinliklerle kutladıklarını söyledi. Diktaş, büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Önder Diktaş, "Fethiye Dalış Merkezi olarak bu anlamlı günde denizlerin derinliklerinden gökyüzüne uzanan bir saygı ve minnetle başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı anıyoruz. Atamızın gençliğe olan güvenini ve sporun birleştirici gücünü her zaman yüreğimizde taşıyoruz. Mavi vatanın güzelliklerini keşfederken tarihimizi ve değerlerimizi de unutmuyoruz. Gençliğin enerjisi ve Atatürk'ün izinde daha nice 19 Mayıs'lara" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
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