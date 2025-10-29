Haberler

Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıldönümü, tüm Türkiye'de olduğu büyük bir coşkuyla kutlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıldönümü, tüm Türkiye'de olduğu büyük bir coşkuyla kutlandı. Fethiye Şehir Stadı'nda düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran Fethiyeliler, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Tören, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ve beraberindeki protokolün halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı. Ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program kapsamında öğrenciler, günün anlam ve önemine dair şiirler seslendirdi. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise ödülleri protokol üyeleri tarafından alkışlar arasında takdim edildi.

Törenin en dikkat çeken bölümlerinden biri Türk Hava Kurumu'nun paramotor gösterileri oldu. Gösteri izleyenlerden büyük alkış topladı. Ayrıca Ukrayna, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekipleri de sahne alarak renkli gösteriler sundular. Törene damga vuran anlardan biri ise Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya'nın Türk halk oyunları ekibine sürpriz yaparak zeybek oynaması oldu. Bu anlar, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Kutlamaların finalinde ise tüm halk oyunları ekipleri birlikte sahneye çıkarak muhteşem bir gösteri sundu. Resmi geçit töreninde Fethiye'deki okullar, öğretmenler ve öğrenciler geçişlerini gerçekleştirirken, Moldova ve Ukrayna ekipleri de geçit törenine katılarak bayram coşkusuna ortak oldu.

Törende konuşan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Cumhuriyet'in Türk milletinin en büyük kazanımı olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 102. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Cumhuriyet, bizlere emanet edilen en değerli mirastır. Bu emaneti yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir" dedi. - MUĞLA

