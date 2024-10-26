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Fethiye'de Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı

Fethiye'de Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı
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Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Cuma Buluşmaları' etkinliği kapsamında çiftçilere 2024-2025 üretim sezonu için yeni destekleme modelini tanıttı. Toplantılarda 3 yıllık bitkisel üretim planlaması ve desteklerin detayları paylaşıldı.

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Cuma Buluşmaları' etkinliğinde yeni destekleme modelini tanıttı.

Fethiye'de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cuma Buluşmaları' etkinliğinde, çiftçilere 2024-2025 üretim sezonuyla başlayacak olan 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi. İncirköy, Esenköy ve Bozyer Mahalleleri'nde gerçekleştirilen toplantılara katılan çiftçiler, 2025-2026 ve 2026-2027 üretim yıllarını kapsayan desteklerin detaylarını öğrenme fırsatı buldu.

Yetkililer, üretim planlamasının önemine vurgu yaparak, bu yeni destekleme modelinin çiftçilerin verimliliğini artırmayı ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Etkinliğe katılan çiftçiler, yeni modelin sağladığı fırsatlar hakkında sorular sorarak, uygulamanın olumlu etkilerini değerlendirdiler.

Bu toplantılarla, çiftçilerin güncel bilgilerle donatılması ve üretim süreçlerinde daha etkili olmalarının sağlanması hedeflenirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önümüzdeki dönemde de benzer etkinliklere devam etmeyi planlıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çiftçilik Fethiye Ekonomi Güncel Yerel Tarım

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