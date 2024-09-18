Fethiye'de Çiftçilere Destekleme Bilgilendirme Toplantısı

Muğla'nın Fethiye ilçesi bağlı Nif ve Yaylakoru mahallelerinde çiftçilere 2025-2027 yılları desteklemeleri hakkında bilgi verildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Tarımsal Üretim Planlaması ve 2025-2027 yılları desteklemeleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları tüm mahallelerde devam ediyor. Nif ve Yaylakoru Mahalleleri'nde düzenlenen toplantılarda, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik üretici buluşmaları gerçekleştirildi.

Toplantılarda, çiftçilerin yeni döneme dair merak ettikleri tüm konular detaylı bir şekilde anlatıldı. Çiftçiler, Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında sunulacak desteklemeler hakkında bilgi edinme fırsatı buldular. Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin ihtiyaçlarına ve sorularına yanıt vererek, yol haritalarını birlikte çizmelerine imkan tanıdı. - MUĞLA