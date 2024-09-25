Fethiye'de Baklagil Üretimi Artıyor

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknil Personeli tarafından; "Baklagil Üretiminin Arttırılması Projesi" kapsamında dağıtımı yapılan barbunya ve fasulye tohumlarının güzlük ekilişleri kontrol edildi.

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen "Baklagil Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje çerçevesinde dağıtımı yapılan barbunya ve fasulye tohumlarının güzlük ekilişleri kontrol edildi. Ekim döneminde gerçekleştirilen bu kontroller, yerel üreticilerin verimliliğini artırmayı ve baklagil üretimini desteklemeyi amaçlıyor.

Fethiye, zengin tarım potansiyeline sahip bir bölge olarak öne çıkıyor. İklimi ve verimli toprakları sayesinde baklagil üretimi için oldukça uygun şartlar sunan Fethiye'de, özellikle barbunya ve fasulye gibi ürünler, çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda baklagil yetiştiriciliğine yapılan yatırımlar ve eğitim programları sayesinde üreticilerin bilgi ve farkındalık seviyesi arttı.

Baklagil ürünleri, hem sağlık açısından hem de ekosistem dengesi açısından büyük öneme sahip. Toprağın besin değerini artırarak sürdürülebilir tarımı destekleyen bu ürünler, ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyor. Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu projenin yanında çiftçilerin ihtiyacı olan eğitim ve teknik destekleri sunarak, baklagil yetiştiriciliğini daha da teşvik etmeyi hedefliyor.

Gerçekleştirilen kontrollerle birlikte, yerel üreticilere yeni ürün çeşitliliği kazandırmak ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla çalışmalar sürüyor. Baklagil üretimi, Fethiye'nin tarımsal kalkınmasında önemli bir yer tutmaya devam ediyor. - MUĞLA