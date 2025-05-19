Fethiye'de Akaryakıt İstasyonunda Darp ve Gasp Olayı: 3 Gözaltı

Fethiye'de Akaryakıt İstasyonunda Darp ve Gasp Olayı: 3 Gözaltı
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda P.D. adlı kadına yapılan saldırı sonrasında 3 kişi gözaltına alındı. Saldırganlar, kadının aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Fethiye'de akaryakıt istasyonundaki darp ve gasp olayı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesindek bir akaryakıt istasyonunda P.D. adlı kadının uğradığı tekme ve yumruklu saldırıya ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Karaçulha Mahallesi Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen üç şahıs, araçla istasyona gelen kadın müşteriye saldırdı. Marketin içinde yaşanan arbede sırasında kadın yere düşerken saldırganlar kadını darbetti. Olayı ayırmak isteyen bir market çalışanı da saldırıya uğradı. Saldırganlar, darbettikleri kadına ait aracı da gasbederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

3 kişi gözaltında

Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, P.D.'nin eski erkek arkadaşı ile beraberindeki iki kişinin kadını tartışmanın ardından takip ettikleri ve akaryakıt istasyonunda darp ettikleri belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
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