Fethiye'de Adliye ve Çalış Kavşağı düzenlemeleriyle trafik yoğunluğu azaldı

Fethiye Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Adliye Kavşağı ve Çalış Kavşağı'nda trafik yoğunluğu azaldı. Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran, akıllı kavşak uygulamalarının devam edeceğini ve kent güvenliği için kameraların kullanıldığını belirtti.

Fethiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Adliye Kavşağı ve Çalış Kavşağı'ndaki düzenlemeler sonrasında trafik yoğunluğu azaldı.

Fethiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Adliye Kavşağı ve Çalış Kavşağı'ndaki düzenlemeler sonrasında trafik yoğunluğu azaldı. Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran şu açıklamayı yaptı:

"Adliye'nin hemen önündeki akıllı kavşaktayız. Burası yapıldıktan sonra trafikte bekleme süresi oldukça azaldı. Işıklı sinyalizasyonları azaltıp, akıllı kavşak uygulamaları yapmaya devam edeceğiz. Şuan hem Çalış hem de Adliye kavşağında akıllı kavşak uygulamasını tamamladık. Tabi ki; tüm kavşaklarımızda kent güvenliği ile ilgili kameralar var. Bu kameraları trafik ve asayiş de takip ediyor, gerekli işlemleri yapıyorlar. Vatandaşlarımızdan ricamız; trafikte birbirimize saygılı olalım, akıllı kavşağın içinde bulunan araçların geçiş üstünlüğüne dikkat edelim. Fethiye'miz için daha iyi şeyler yapmaya devam edeceğiz."