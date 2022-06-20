Fethiye Belediyesi'nden Tanıtım Hamlesi

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin en etkili 3 medya kuruluşuna mensup bir grup gazeteci, Fethiye Belediyesi'nin organizasyonu ile bu hafta ilçeyi ziyaret edecek.

Konuk heyette, Çin'in resmi haber ajansı olan "Xinhua Haber Ajansı", Çin'de devlete ait Çin merkezi televizyonu, ulusal radyosu ve uluslararası radyosunu tek çatı altında toplayan "Çin Medya Grubu" ve Çin Komünist Partisi (CPC)'nin resmi yayın organı "Halk Günlüğü Gazetesi"nin mensupları yer alacak.

Fethiye'de Kaymakamlık, Belediye, Ticaret Odası, Otelciler Birliği, TÜRSAB gibi kurumlardan bölge hakkında bilgi alacak olan Çinli medya mensupları daha sonra Fethiye ve civarında tanıtım amaçlı çekimler, röportajlar yapacak.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, konu hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi, Fethiye'mizde de turizm sektörü son 2 yıl pandemi nedeniyle sönük geçti.

Aslında salgın öncesinde on binlerce Çinli misafiri bölgemizde ağırladığımız için çok mutlu olmuştuk. Öyle ki, pandemi öncesinde, 2015 yılından sonraki dönemde Babadağ'dan yapılan paraşüt uçuşlarının neredeyse yarısını Çinliler oluşturuyordu.

Bölgemizi en çok ziyaret eden turistler İngiliz olmakla beraber, Fethiye olarak farklı alternatifler de yaratmak zorundayız.

Hatırlayacağımız gibi, Covid-19 salgını ilk olarak Çin'de görülmüştü. Bu durum Çinli turistlerin Türkiye'ye ve bölgemize gelişlerine uzunca bir süre engel olmuştu. Pandemi boyunca yine uzun bir süre İngiltere hükümeti de İngiliz vatandaşlarının Türkiye'ye gelişlerini durdurmuştu. Bir de bunların üstüne şimdi Ukrayna ile Rusya arasında devam etmekte olan savaş bu yıl Rus ve Ukraynalı turistlerin ülkemize gelişlerini olumsuz etkileyecektir.

Dolayısıyla, pandemi sürecini atlattığımızı kabul edersek, Çinli turistleri ve yatırımcıları Covid-19 öncesinde olduğu gibi Fethiye'de bolca görmek istiyoruz. Turizm şekillerini ve bölgeyi ziyaret edecek turistleri çeşitlendirmek zorundayız. Bu niyetle, Çin'in en yaygın ve en etkili medya organlarına mensup bir grup gazeteci ve televizyoncuyu Fethiye'de ağırlamak istedik. Kendilerinin bölgemiz hakkında hazırlayacakları programlar ve haberler sayesinde Fethiye'nin Çin kamuoyunun tekrar gündemine gelmesini ümit ediyoruz."

Ekim 2019'da Çin'in Guizhou Eyaleti yetkilileri, Hava Sporları Festivali'ne katılmak üzere Fethiye'ye gelmişlerdi. 2019 Aralık ayında ise Fethiye Belediyesi'nden bir heyet cevaben Guizhou'yu ziyaret etmişti.

Dünyanın tanınmış Çin şirketlerinden olan ve otoyollar, demiryolları, köprüler, limanlar ve tüneller gibi küresel projelere imza atan China Road and Bridge Corporation (CRBC) şirketi yetkilileri de 2020 Kasım ayında Fethiye'yi ziyaret ederek Belediye Başkanı Alim Karaca ve ilgili birim amirleriyle hafif raylı sistem projesini ele almışlardı. Ancak proje, Türkiye'nin yaşadığı ağır ekonomik sorunlar nedeniyle şimdilik askıya alınmıştı.

ANKA / Yerel