Fethiye Belediyesi Engelliler İçin Ankara Ziyareti Düzenledi

Fethiye Belediyesi, ilçedeki engelli sivil toplum kuruluşlarının üye ve aileleri için Ankara ziyareti düzenledi. Engelli bireyler ve aileleri, Anıtkabir ve 2. Meclis binasını ziyaret etti.

Fethiye Belediyesi, ilçedeki engelli sivil toplum kuruluşlarının üye ve aileleri için Ankara ziyareti düzenledi. Engelli bireyler ve aileleri, Anıtkabir ve 2. Meclis binasını ziyaret etti.

Fethiye Belediyesi, ilçedeki engelli sivil toplum kuruluşlarının üye ve aileleri için Ankara ziyareti düzenledi. Engelli bireyler ve aileleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etti. Engelli dernek başkanları, böyle güzel bir organizasyonun sağlanmasından dolayı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya teşekkür etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle gerçekleşen Ankara ziyaretinde, engelli birey ve aileleri, ziyaret ettikleri yerlerde fotoğraf çekinerek, bu anları ölümsüzleştirdi.