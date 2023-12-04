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Fethiye Belediyesi Engelliler Günü'nde bir araya geldi

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Fethiye Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarını, özel eğitim okullarını, engelli bireyler ve ailelerini kahvaltıda bir araya getirdi. Belediye yetkilileri, engellilerin yaşam alanlarının istismar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fethiye Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarını, özel eğitim okullarını, engelli bireyler ve ailelerini kahvaltıda bir araya getirdi.

Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Melek Gözde Gürsoy, Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, Meclis Üyeleri Ayşe Devrim Öztürk ve Taner Boz, birim amirleri, engelli bireyler ve aileleri programa katıldı.

Belediye engelli komisyonu temsilcisi ve meclis üyesi Ayşe Devrim Öztürk, tüm kurumların isimlerini tek tek sayarak herkese 'hoşgeldiniz' dedi. Fethiye Belediyesi'nin erişebilirlik adına yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler aktaran Öztürk, "Engelliler ile eşit haklarımız var. Onların yaşam alanlarının istismar edilmemesi lazım. Her zaman yanlarındayız" dedi.

Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Melek Gözde Gürsoy, "Engelsiz bir hayatı, engelsiz bir kenti birlikte kurmak hep birlikte mümkün. Sosyal, ekonomik, psikolojik anlamda onlara destek olmaktan ziyade, hayatı birlikte paylaşacağımız nice günlerimiz olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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