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Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Melek Gözde Gürsoy ve Meclis Üyeleri Mimarlar Odası'na Ziyarette Bulundu

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Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Melek Gözde Gürsoy ve beraberindeki meclis üyeleri, Mimarlar Odası Muğla Şubesi Fethiye Temsilciliği'ne yeni seçilen başkan Mutlu Sergen Önver ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette, Gürsoy yeni başkana ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini iletti.

Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Melek Gözde Gürsoy ve beraberinde meclis üyeleri Mimarlar Odası Muğla Şubesi Fethiye Temsilciliği'ne yeni seçilen başkan Mutlu Sergen Önver ve yönetim kurulunu ziyarette bulundu.

Samimi ortamda geçen ziyarette Fethiye Belediyesi Başkan Vekili aynı zamanda İnşaat Yüksek Mühendisi Melek Gözde Gürsoy, yeni seçilen başkan ve yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarete meclis üyeleri; Erdem Can Cüceoğlu ile Sami Kemik de katılım sağladı. Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Önver, Vekil Gürsoy ve tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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