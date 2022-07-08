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Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Personelle Bayramlaştı

ANKA - Yerel
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Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Personelle Bayramlaştı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Kurban Bayramı öncesinde belediyedeki tüm birimleri ziyaret ederek, personelle bayramlaştı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Kurban Bayramı öncesinde belediyedeki tüm birimleri ziyaret ederek, personelle bayramlaştı.

Karaca'ya ziyarette, Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli ve İnsan Kaynakları Müdürü Mesut Doğan eşlik etti.

Başkan Karaca, ziyaretine belediyenin ana hizmet binasında başladı. Ziyaret; Kültür İşleri Müdürlüğü, Hukuk Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mezarlık Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çatalarık Şantiye, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Barınak ile devam etti.

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