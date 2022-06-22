Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Akut Ekibiyle Görüştü - Haberler

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Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Akut Ekibiyle Görüştü

ANKA - Yerel
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Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Akut Ekibiyle Görüştü

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AKUT Fethiye ekibiyle görüştü. Marmaris yangınına destek verilmesi ve doğal afetle mücadele konusunda toplantı yapıldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AKUT Fethiye ekibiyle görüştü. Marmaris yangınına destek verilmesi ve doğal afetle mücadele konusunda toplantı yapıldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AKUT Fethiye ekibini makamında ağırladı. Karaca, "Marmaris'te ve çevremizde çıkan, çıkabilecek olan yangınlara acil müdahale ve operasyonlar konusunda Akut Fethiye ile Belediyemizde istişarelerde bulunduk. Lütfen, yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı dikkatli olalım. Orman yangınlarının büyük bir bölümü piknik ateşi yakılması, sigara izmariti atılması gibi ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor" dedi.

AKUT ise Fethiye Belediyesi ile iş birliği yaparak çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ANKA / Yerel

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