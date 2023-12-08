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Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı S.S. Çalış Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Üyeleri Ziyaret Etti

8 Aralık 2023 13:59 Son Güncelleme: 14:01 Abone Ol

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, S.S. Çalış Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri tarafından ziyaret edildi. Başkan Karaca, kooperatifte yapılan hizmetler hakkında konuşarak, her mahalleye eşit hizmet verdiklerini belirtti ve üyelere teşekkürlerini iletti.