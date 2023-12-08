Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı S.S. Çalış Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Üyeleri Ziyaret Etti
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, S.S. Çalış Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri tarafından ziyaret edildi. Başkan Karaca, kooperatifte yapılan hizmetler hakkında konuşarak, her mahalleye eşit hizmet verdiklerini belirtti ve üyelere teşekkürlerini iletti.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı, S.S. Çalış Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ziyaret etti. Belediye Başkanı Alim Karaca, S.S. Çalış Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerine teşekkürlerini iletti.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı, S.S. Çalış Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ziyaret etti. Ziyarette, kooperatifte yapılan hizmetler konuşuldu. Fethiye'nin her mahallesine hizmet noktasında, ayırt etmeden çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Karaca, kooperatif üyelerine selamlarını ve teşekkürlerini iletti.