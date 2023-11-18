Festival Coşkusu, İlk Günden Tüm Mersin'i Sardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ‘Şahmeran’ teması ile 2'ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Tarsus Festivali’, başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ve 3 gün boyunca devam edecek festivalin coşkusu, ilk günden tüm şehri sardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 'Şahmeran' teması ile 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Tarsus Festivali', başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ve 3 gün boyunca devam edecek festivalin coşkusu, ilk günden tüm şehri sardı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de vatandaşlar ile birlikte; Makam Kavşağı, Şahmeran Heykeli önünden başlayan kortej yürüyüşünde yerini aldı. Başkan Seçer, kortej alanına giriş yaptığında vatandaşlar tarafından coşku ve alkışlarla karşılandı.

Şahmeran heykeli önünden başlayan kortejde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, CHP Eski Dönem Milletvekilleri Ali Oksal ve Cengiz Gökçel, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, ilçe başkanları ve parti yöneticileri, Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ve daire başkanları ile yüzlerce vatandaş yer aldı.

Kortejde, farklı ülkelerden Tarsus'a gelen Halk Dansları Toplulukları da bayrakları ile yer alıp, korteje gösterileriyle renk kattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın çaldığı birbirinden hareketli şarkılar da festival coşkusunu katladı. Başkan Seçer, kortej boyunca vatandaşları selamladı. Tarsus sokakları festival coşkusuna ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden, iş yerlerinden bu coşkuya ortak oldu. 11 metrelik Şahmeran Kuklası kortejin en önünde yer alarak korteje renk kattı.

SEÇER: "TARSUS'A FARKI BİR ATMOSFER KATMA AMACIMIZ VAR"

Kortej alanında konuşan Seçer, bu sene 3 gün boyunca sürecek festivalin 2.'sinin çok daha muhteşem olacağının altını çizdi. Kortej yürüyüşü ile birlikte resmi olarak festivalin de açılışını yaptıklarını aktaran Seçer, Tarsus'a farklı bir atmosfer katmayı amaçladıklarını dile getirdi. Festival kapsamında konserlerin ve halk dansları topluluklarının gösterilerinin yanı sıra söyleşiler ve atölyelerin de olacağını belirten Seçer, festivalin, Tarsus esnafına da çok önemli katkı sunacağını vurgulayarak, "Hem Mersin'in diğer ilçelerinden hem de Türkiye'nin her tarafından gelen insanlar çok güzel vakit geçirecekler. İnsanlar gelsin eğlensinler, dostlarıyla yesinler, içsinler, hayatın stresini atsınlar. Pazartesi günü yine hayat devam edecek. İşine, okuluna gitsinler. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum" dedi.

Festivalin kente olan katkılarına değinen Seçer, "Bir kent ne kadar çok ziyaret ediliyorsa o kadar zenginleşir. Durağan, kendi nüfusu içerisinde kapalı bir kent gelişemez, marka kent olamaz. Sadece o kenttekiler kenti tanır. Oysaki diğer yerlerden gelenler burayı gördükleri zaman tarihi birer elçi gibi gidecekler, başka yerlerde Tarsus'un tanıtımını yapacaklar. Festivalin sosyal, ekonomik, kültürel, her açıdan muazzam etkisi olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kortej, yürüyüşün ardından Cumhuriyet Alanı'na geldi. Alanı dolduran yüzler, Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin 'Şahmeran Tarsus'ta' isimli festival açılışı gösterisini ilgi ile izledi. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü ve Girişimci İş Kadınları Derneği de (GİŞKAD) 'Şahmeran Efsanesi' isimli defile gerçekleştirdi. Defile katılımcılardan büyük beğeni topladı.

SEÇER: "3 GÜN BOYUNCA DERDİ VE TASAYI BİR KENARA BIRAKIN"

Açılışta vatandaşlara seslenen Başkan Seçer, Tarsus'ta olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Öğrenciler, çalışanlar, emekliler, çiftçiler, özellikle gençler 3 gün boyunca derdi ve tasayı bir kenara bırakın. Burada arkadaşlarınızla dostlarınızla bir arada olun. Çok güzel etkinlikler var. Türkiye'nin her tarafından, 11 ülkeden 300 sanatçı, halk dansları toplulukları burada. Onları izlemenizi tavsiye ediyorum" dedi.

Vatandaşlara konserlere de katılmaları çağrısında bulunan Seçer, "Bugün Simge, pazar günü de Melek Mosso sahne alacak. Hoşça vakit geçirin. Tarsus'u seviyoruz. Tarsus sevilmeye layık bir kent. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Tarsus'u çok seviyorum. Tarsuslu olmaktan da gurur duyuyorum" diye konuştu.

Tarsus'u daha güzel yapmak için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini vurgulayan Seçer, "Tarsus dünyanın en güzel ve kadim kentlerinden. Tarsus'un her tarafı tarih, kültür ve dünya tarihinin sembollüleriyle dolu. Tarsus medeniyetler ve uygarlıklar kenti. Bundan sonra da böyle olacak" dedi.

SEÇER'DEN GENÇLERE: "GELECEĞİMİZİN UMUTLARI SİZLERSİNİZ"

Bu tür festivalleri Tarsus'u tanıtmak için gerçekleştirdiklerinin altını çizen Seçer, f estival alanına akın eden gençlere seslenip, "Geleceğimizin umutları sizlersiniz. Sizler yarınlarımızsınız. Hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bu ülkeyi çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bunu birlik ve beraberlikle içerisinde, insanları severek ve sayarak yapacağız. Yedi cihana milletimizin dost ve barışsever bir millet olduğunu göstereceğiz. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. En güzel günler, en güzel akşamlar sizlerin olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

ÇALIŞKAN VE DORMEN, FESTİVALDE ONUR ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Konuşmaların ardından Seçer, hat sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Festival Onur Ödülü'nü sahnede takdim etti. Seçer, "Etem ağabey her gün gençleşiyor. Etem ağabey 96 yaşında bir genç. Onun ruhu, vicdanı, insanlara saygısı, sevgisi genç, onun için seviyoruz. Etem ağabey Türkiye'nin değeri bizim de medarı iftiharımız. Mustafa Kemal'in imzasını bilmeyen yok herhalde. İşte o imzanın yaratıcısı Etem Çalışkan'dır" diye konuştu. Çalışkan da festivale katkı sunan başta Seçer'e ve arka planda emeği geçen herkese teşekkür ederek, çiçek ve onur ödülünü kabul etti. Festival kapsamında sanatçı Haldun Dormen'e de Festival Onur Ödülü verildi.

Başkan Seçer ayrıca festivale şehir dışı ve Mersin'den katılım sağlayan tüm konuk sanatçı, yazar, basın mensubu ve diğer katılımcılar ile yemekte buluştu.

7'DEN 70'E HERKES KORTEJ VE KONSER COŞKUSUNA EŞLİK ETTİ

6 yaşındaki Derin Topal, festivali çok beğendiğini söyleyerek çocuk atölyelerinde ve eğlence parklarında vakit geçirdiklerini belirtti. Topal, "Çok heyecanlandım, şimdi de başka ülkelerden gelen dans topluluklarının gösterilerini izleyeceğim" dedi.

Adana'dan festivale katılmak için gelen bisiklet sürücüsü Sevilay Kaygısız, "Festivale katılmak büyük bir mutluluk. Festival boyunca burada olacağız. Tarsus'ta olmak bizim için ayrı bir mutluluk" diye konuştu.

Tarsus'un, kültürünü ve tarihi tanıtabilmesi için böyle eğlenceli bir festivale ihtiyacı olduğunu belirten Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu Başkanı Gökhan Özberk, "Biz bu festivallere katılmaktan çok memnunuz. Umarız bu her zaman katlanarak daha da büyüyecek, daha da güzel festivaller olacak, Tarsus'ta bir canlılık olacak. Uluslararası festivallerle birlikte Tarsus'un canlanmasını istiyorum. Tarsus o kabuğunu yırtsın istiyorum" dedi.

Festival coşkusu DJ Performansı ve pop müziğinin sevilen ismi Simge'nin konseri ile zirve yaptı.

SEÇER, KONSERDE GENÇLERLE BULUŞTU

Ünlü sanatçı Simge'nin konserine de katılan Başkan Seçer, gençlere 'Eğleniyor muyuz?' diye sorarak coşkulu kalabalıktan 'Evet' cevabını aldı. Seçer, "Bütün gençler burada. Geleceğimizin umudu, her şeyimiz, sevdiklerimiz… Sizlere güveniyoruz. Tarsus'a da böyle bir gençlik yaraşır. Her şey sizler için. Sizler için çalışacağız. Yarınları sizler için hazırlayacağız. Tarsus benim kentim, ben burada doğdum. Tarsuslu olmakla gurur duyuyorum. Sizi Simge'yle baş başa bırakıyorum. Yarın ve Pazar günü Tarsus'un sokakları şenlenecek. Herkesi bekliyoruz. Çok güzel etkinlikler olacak, hepiniz renk katın" diye konuştu. Başkan Seçer sanatçı Simge'ye çiçeğini ve Şahmeran heykeli takdim etti.

Sanatçı Simge ise Tarsus'u çok sevdiğini belirterek, "Bu gece daha da enerji dolu. Şahane bir kalabalık var, çok keyifli bir gece geçireceğimizden eminim" dedi.