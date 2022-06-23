Festival Coşkusu, Esenyurt'u Sardı

Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali için 16 ülkeden ilçeye gelen misafir gruplar, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile bir araya geldi. Kültür elçilerine seslenen Başkan Kemal Deniz Bozkurt, "Buradan güzel anılarla ayrılacağınıza inanıyorum. Dünyayı güzellik kurtaracak" dedi.

İlçe tarihinde ilk defa yapılan "1. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali" bugün başlıyor. Festival için ilçeye gelen kültür elçileri, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile tanıştı. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan tanışma programına her ekipten bir lider, bir kadın ve bir erkek yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Müzikleriyle ve danslarıyla 26 Haziran'a kadar Esenyurt'a festival coşkusunu yaşatacak misafir gruplara seslenen Başkan Bozkurt, "Sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Buradan güzel anılarla ayrılacağınıza inanıyorum. Dünyayı güzellik kurtaracak" dedi.

Festivalde birbirinden renkli etkinliklerin ve konserlerin yanı sıra bugün 'Anadolu Ateşi' de özel dans gösterisi ile Esenyurtlularla buluşacak.

ANKA / Yerel