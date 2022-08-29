Fesih Zeki Mert, Kanada'daki sosyal konut proje modelini anlattı

Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı sosyal konut projeleri üzerine Kanada modelini anlattığı açıklamasında, "Bu konutlar, şehrin bir bölgesine toplu halde değil de birden fazla bölgesinde ve bir iki bina şeklinde...

Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı sosyal konut projeleri üzerine Kanada modelini anlattığı açıklamasında, "Bu konutlar, şehrin bir bölgesine toplu halde değil de birden fazla bölgesinde ve bir iki bina şeklinde inşa ediliyor. Sebebi ise bu evlerin dar gelirli aileler için inşa edildiği anlaşılmasın diye" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin müjdesini vermesiyle kamuoyu projenin detaylarına odaklandı. Uzun yıllar Kanada'da, son iki yıldır da Türkiye'de yatırımlarını sıklaştıran Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, Kanada'nın sosyal konut modelini değerlendirdi. Kanada'nın geçen yıl sosyal konut projeleri için 20 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını hatırlatan Mert, Kanada'da sosyal konut projelerinin Türkiye'deki gibi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) gibi tek bir kurum üzerinden değil, belediyeler üzerinden yürütüldüğüne dikkati çekti.

"Kanada'da belediyeler yapıyor"

Kanada'daki modelden örnekler veren Mert, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kanada'da sosyal konut projeleri Türkiye'deki gibi TOKİ gibi tek bir kurum üzerinden değil, belediyeler üzerinden yürütülüyor. Ancak belediyeler de bütün şirketleri dahil ederek projeleri gerçekleştiriyor. Bu kadar konutu devlet imkanlarıyla yapmak imkansızdır. Onun için belediyeler üzerinden ihale usulüyle şirketlere dağıtılarak sosyal konut projeleri yapılıyor."

"Dar gelirliler için inşa edildiği anlaşılmasın diye"

Kanada'daki sosyal konut projelerinin Türkiye'deki gibi şehrin bir bölgesine ve toplu halde yapılmadığını söyleyen Mert, "Bu konutlar, şehrin bir bölgesine toplu halde değil de birden fazla bölgesinde ve bir iki bina şeklinde inşa ediliyor. Sebebi ise bu evlerin dar gelirli aileler için inşa edildiği anlaşılmasın diye. Diğer binalardan hiçbir farkı olmadan, sosyal statüleri belli olmadan bu sosyal konutlarda oturabiliyor. Yani dar gelirli ailelerin buralarda oturduğu imajı oluşmaması için önlemler alınıyor. Çok zengin bir bölgede de sosyal konut yapılabiliyor, çok fakir bir bölgede de sosyal konut yapılabiliyor. Bu şekilde kimlerin sosyal konutlarda oturduğu ya da oturmadığı anlaşılmıyor. Bu sistem şu an çok başarılı bir şekilde ilerliyor" dedi.

"Diğer konutlardan hiçbir farkı yok"

Sosyal konut projelerinin ihalelerini kazanan şirketlerle ilgili de bilgi veren Mert, "İhaleyi kazanan inşaat şirketleri bu sosyal konut projelerini yaparken, belediyeler de kalite standardı için denetimini yapıyor. Sosyal konut projesi olduğu için bunu kesinlikle ucuza mal etmelerine müsaade edilmiyor. Şartları ve standartlarından ödün verilmiyor. Şirket olarak birkaç yıldır Kanada'da sosyal konut projeleri yapıyoruz. Bu projelerin yap-işlet projeleri ya da yaptığımız diğer konut projelerinden hiçbir farkı yoktur" diye konuştu. - ANKARA