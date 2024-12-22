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Fermuar Sistemi ile Ambulansların Geçişi Kolaylaşacak

Fermuar Sistemi ile Ambulansların Geçişi Kolaylaşacak
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Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle 'Fermuar Sistemi' uygulaması, ambulansların karayollarında hızlı geçişini sağlamak ve acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak için hayata geçirildi. Aydın'da başlatılan iletişim kampanyasında, kamuoyunun destek vermesi vurgulandı.

Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver sloganı ile başlatılan iletişim kampanyası çalışmaları kapsamında, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 'Fermuar Sistemi' uygulamasının yaygınlaştırılması için önemli bir adım atıldı. Ambulansların karayollarında en hızlı şekilde intikalini sağlayarak, kaza sonrası müdahale sürelerini kısaltmak ve acil sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmak amacı ile hayata geçirilen fermuar sistemi sayesinde araçlar yolda birbirlerine yaklaşarak ambulansların daha kolay geçiş yapmasına imkan tanıyacağı belirtildi. Bu sistemle ambulanslar hedeflerine daha hızlı ulaşarak, yaralılar ve acil hastalar zamanında tedavi edilecek ve hayatta kalma oranları yüzde 40 oranında artacağı kaydedildi.

Aydın ilinde de 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' sloganı ile başlatılan iletişim kampanyası kapsamında, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile bir araya geldi. Sağlık Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Birim Uzmanının da katıldığı toplantıda, Fermuar Sistemi'nin ilde uygulanması ve yaygınlaştırılması için iş birliği yapılmasına yönelik görüş alışverişinin yapılırken, sistemin tanıtımına dair yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Ambulansların ve acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla başlatılan projeye toplumun her kesiminin desteğinin büyük önem taşıdığını belirten Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, "Sürücülerin bu sisteme uyması, kazaların ardından müdahalede hayati farklar oluşturacak ve trafik güvenliği konusunda ciddi bir iyileşme sağlayacaktır. Fermuar Sistemi ile ambulansların zamanında hedefine ulaşması, yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimalini artıracak. Bu sayede toplumumuzun güvenliği ve sağlığı için önemli bir adım atılmış olacak" diyerek kampanyanın önemini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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