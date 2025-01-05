Üye Girişi
Haberler
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları'ndan açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında
4 katlı bina çöktü! Ekipler enkaz altındaki için zamanla yarışıyor
Ali Erbaş'la ilgili 'Ekmek yiyin' iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
"Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı

Ferdi Tayfur'un Ölümü Sevenlerini Yasa Boğdu

Ferdi Tayfur'un Ölümü Sevenlerini Yasa Boğdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da hayatını kaybeden Türk sanatçısı Ferdi Tayfur'un vefatı, benzer sesi ve görünümü ile tanınan Erzincanlı sanatçı Ferdi Kaya'yı derinden etkiledi. Ferdi Kaya, cenazeye katılmak üzere Almanya'daki konserini iptal etti.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçısı Ferdi Tayfur sevenlerini yasa boğdu. Fiziki görüntüsü ve sesinin benzerliğiyle Ferdi Tayfur'a benzeyen Erzincanlı sanatçı Ferdi Kaya, Ferdi Tayfur'un ölüm haberi ile Almanya'daki konserini iptal ederek cenazeye katılmak üzere Türkiye'ye döndü.

Türkiye'de ve yurt dışında birçok ülkede sahne alan Ferdi Kaya; sesinin ve fiziki görüntüsünün Ferdi Tayfur'a benzerliğinden dolayı çok fazla ilgi gördüğünü ifade ederek, "Ferdi Tayfur abime her zaman teşekkür ettim. Kendisinin onayı ile daima ona ait şarkıları seslendirdim ve seslendiriyorum. Aynı zaman da Ferdi abinin gençlik yıllarına ait reklamlarda da rol aldım" dedi.

Yaklaşık 25 yıldır sanatın içerisinde yer alan sesinin ve fiziki görüntüsünün benzerliği ile Ferdi Tayfur ile anılan Erzincanlı sanatçı Ferdi Kaya, "Sevgili hocam mekanın cennet olsun, sayende çok ekmek yedim. Sevildim sayıldım. Şarkılarını sana yakışır şekilde söylemeye çalıştım. Ne söylesem az, çok üzgünüm arabeskin kralı. Hatıran yeter" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük skandal
img

Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
img

Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmenevi bahçesinde insan kemikleri bulundu
Ekipler gördüklerine inanamadı! Öğretmenevi bahçesinde bulundu
Fenerbahçe-Hatayaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Fenerbahçe-Hatayaspor maçının ilk 11'leri
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin
Fenerbahçeli Athena Gökhan'dan olay Galatasaray paylaşımı

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler! Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki ETIAS sistemi nedir? ETIAS yeşil pasaportu kapsıyor mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.