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Fenomen Şef Süleyman Ateştepe'den Kayseri Mantısı Turu

Fenomen Şef Süleyman Ateştepe'den Kayseri Mantısı Turu
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Sosyal medyada binlerce takipçiye sahip Fenomen Şef Süleyman Ateştepe, Kayseri Mantısı yapımını anlatan bir video paylaştı. Zorlu tarifiyle dikkat çeken Ateştepe, mantıyı yaklaşık 3 buçuk saatte hazırladı.

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Fenomen Şef Süleyman Ateştepe Kayseri Mantısı yaptı.

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Şef Süleyman Ateştepe, Kayseri Mantısı yaptığı anları 'Laz uşağı Kayseri Mantısı yapacak' diyerek paylaştı. Yayında mantının yapılışının zorluğunu anlatan Ateştepe; Rizeli olarak Kayseri mutfağının vazgeçilmezlerinden olan mantının lezzetinden bahsetti.

Mantı sıkan ve daha sonra pişiren Fenomen Ateştepe, Kayseri mantısını yaklaşık 3 buçuk saatte hazırladı. Video, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. - KAYSERİ

Fenomen Şef Süleyman Ateştepe'den Kayseri Mantısı Turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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