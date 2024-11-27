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Fenomen Muhtar Aydın Battal, Öğrencilerle Buluştu

Fenomen Muhtar Aydın Battal, Öğrencilerle Buluştu
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Sosyal medyada 'fenomen muhtar' olarak tanınan Aydın Battal, Ahi Evran Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Hayat hikayesini paylaşan Battal, samimi tavırları ve şiirleriyle dikkat çekti.

Sosyal medyada 'fenomen muhtar' olarak tanınan Aydın Battal, "Hayatımın en zor anı başka birinden iş istemek oldu" dedi.

'Fenomen muhtar' olarak bilinen Aydın Battal, Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Battal'ın hayat hikayesini Görsel İletişim Bölümü öğrencileri kayda aldı. Aydın Battal, samimi tavırlarıyla dikkat çekerken, okuduğu şiirler ise öğrenciler tarafından alkış aldı.

Görsel iletişim öğrencisi Nisa Şahin, Battal'ı yakından görmenin mutluluğunu yaşadığını ve hayat hikayesinden etkilendiğini belirtti. Öğretim görevlisi Ali Kaymak da, "Fenomen olarak tanınan Aydın Battal'ın hikayesini gençlerin duyması açısından bu programı organize ettik. Battal'ın sosyal medyada ünlenmesinin ardından şiirleri ve oyunculuk kariyerine gençler de ilgi gösterdi" dedi.

Battal, geçen mahalli idareler seçimlerinde baldızı ve bacanağının oy vermemesi sonrasında yazdığı şiirle sosyal medya ve haberlerde tanınmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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