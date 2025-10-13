Haberler

Fenerbahçeli Tamer Talha için Umut Dolu Etkinlik

Hatay'da kanseri yenen 3 buçuk yaşındaki Fenerbahçeli Tamer Talha için düzenlenen etkinlikte, taraftarlar umut balonlarını gökyüzüne bıraktı. Minik Tamer ve ailesine moral veren etkinlikte yoğun duygusal anlar yaşandı.

Hatay'da kanseri yenerek sağlığına kavuşan 3 buçuk yaşındaki Fenerbahçeli Tamer Talha Oğuz için düzenlenen etkinlikte Fenerbahçeli taraftarlar, sarı lacivertli umut balonlarını gökyüzüne bıraktılar.

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği tarafından İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü'nde organize edilen etkinlikte, minik Tamer Talha ve ailesine moral verildi. Programa çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, ilçe protokolü ve sevenleri katıldı. Yaklaşık 14 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi gören Tamer Talha'nın hastalığı yenmesi, ailesi ve sevenleri için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Etkinlikte küçük taraftara çeşitli hediyeler verilirken, Fenerbahçe'nin renkleri olan sarı ve lacivert balonlar umut dilekleriyle gökyüzüne bırakıldı. Etkinlik, taraftarların "Tamer Talha için umut dolu gökyüzü" mesajıyla sona erdi.

Duygusal anların yaşandığı organizasyonda konuşan baba Oğulcan Oğuz, "4. derece beyin kanseri teşhisi konulan Tamer Talha'nın bugün bu şekilde aramızda olması bizim için büyük bir şans. Bu güzel etkinlikte bize moral veren, yanımızda olan tüm Fenerbahçe ailesine teşekkür ediyoruz. Her balonun içinde bir umut vardı. Bu hastalıkla savaşan tüm çocuklara örnek olmak istiyoruz. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin" dedi.

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen ise, "Bugün düzenlediğimiz kahvaltı etkinliğini Tamer Talha kardeşimizin iyileşmesi şerefine gerçekleştirdik. Onu ve ailesini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Sarı-lacivert balonlarımızı umutla gökyüzüne bıraktık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Biz dernek olarak her zaman hasta çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
