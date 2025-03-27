Fenerbahçe Bodrum'a Ulaştı

- Fenerbahçe, Bodrum'a geldi

MUĞLA - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü ile karşılaşacak Fenerbahçe, Milas-Bodrum Havalimanı'na indi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe yarın saat 20.30'de Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrum FK ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Fenerbahçe, hava yolu ile Milas-Bodrum Havalimanı'na geldi. Kafileyi, hava limanında coşkulu taraftar topluluğu karşıladı. Ardından sarı-lacivertliler, Bodrum'da konaklayacakları AZKA otele hareket etti.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Osayi Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçicek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun."