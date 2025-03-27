2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

Dünyaca ünlü bankacılık devinden Türkiye'ye dev yatırım
İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Fenerbahçe Bodrum'a Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Milas-Bodrum Havalimanı'na indi. Takım, coşkulu taraftarlar tarafından karşılandı ve konaklayacakları oteline doğru yola çıktı.

- Fenerbahçe, Bodrum'a geldi

MUĞLA - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü ile karşılaşacak Fenerbahçe, Milas-Bodrum Havalimanı'na indi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe yarın saat 20.30'de Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrum FK ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Fenerbahçe, hava yolu ile Milas-Bodrum Havalimanı'na geldi. Kafileyi, hava limanında coşkulu taraftar topluluğu karşıladı. Ardından sarı-lacivertliler, Bodrum'da konaklayacakları AZKA otele hareket etti.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Osayi Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçicek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title