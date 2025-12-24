Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran test sonucu 'pozitif' çıktı. Rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. - İSTANBUL

