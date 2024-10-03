Üye Girişi
Haberler

Felç Geçiren Adam Azmiyle Yeniden Yürümeyi Başardı

Felç Geçiren Adam Azmiyle Yeniden Yürümeyi Başardı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde felç geçiren 62 yaşındaki Ali Menteş, rehabilitasyon merkezindeki tedavi süreciyle yürümeye ve hatta koşmaya başladı. Uzman ekibin desteğiyle 75 gün süren program sonunda eski sağlığına kavuştu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde aniden rahatsızlanıp felç geçiren 62 yaşındaki adam, doktorların 'yürüyemezsin' demesine aldırış etmedi. Rehabilitasyon merkezine giden adam, azmiyle tekrar yürümeye hatta koşmaya başladı. Menteş ailesi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulayan görevliler büyük sevinç yaşadı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çelebi Mahallesi'nde çobanlık yaparak yaşamını sürdüren 62 yaşındaki Ali Menteş, ansızın rahatsızlanarak felç geçirdi. 3 aydır vücudunun neredeyse tamamını kullanamayan 2 çocuk babası Menteş, hastanelere gitmesine rağmen yatağa mahkum oldu. Yenişehir'de faaliyet gösteren Destek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de şansını deneyen Menteş, burada Uzman öğretici, psikolojik danışmanı Özlem Tekyıldırım ile tanıştı. Psikolojik danışmanı himayesinde tedavi programını düzenli bir şekilde yerine getiren Menteş, 75 günlük program sonrası kendi başına ayağa kalktı. Menteş, 75 günlük çalışma sonrası eski sağlığına kavuşarak hayatına devam etti.

Psikolojik danışman Özlem Tekyıldırım, "Ali bey 6 ay önce kurumumuza başvuru yaptığında felç geçirmişti. Bir çok hastane ve rehabilitasyon merkezinde tedavi sürecine girmesine rağmen yürüyemiyordu. Kurumumuza geldiğinde fizyoterapist arkadaşlarımız ile birlikte güzel bir ekip çalışması gerçekleştirdik. Manuel yöntemler ve cihazlarla Ali beyin tekrar yürüyebilmesi için psikolojik destek verdik. Manuel uygulamalar gerçekleştirdik. 2 buçuk ay her gün fizik tedavi uyguladık ve sonucu aldık" diye konuştu.

Felç geçirdikten sonra tekrar yürümeye başlayan Ali Menteş ise, "Birkaç yere gittim ancak olumlu sonuçlanmadı. Sonrasında Yenişehir'de bulunan bir rehabilitasyon merkezine gittim. 2 buçuk ayda tekrardan yürümeye başladım. Çok mutluyum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Yenişehir Sağlık Yerel Yaşam bursa

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

Mezarın açılmasına dakikalar kala polisten dikkat çeken önlem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-RFS maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM: RFS-Galatasaray maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Cem Garipoğlu yurt dışında mı? Cem Garipoğlu nerede? Ocak tatili ne zaman? Sömestr tatili, 15 tatil ne zaman 2025? Enflasyon artarsa artarsa döviz kuru ne olur? Enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı? MEMUR ZAMMI: Memur zammı kaç olacak? Eylül ayı enflasyon verilerine göre memur ve emekli zam oranları! Enflasyon artarsa altın ne olur? Enflasyon artarsa gram, çeyrek, yarım ve tam altının fiyatı artar mı? EYLÜL AYI ENFLASYON ARTTI MI? Enflasyon artarsa ne olur? Enflasyon artarsa borsa ne olur? Enflasyonun artışı borsayı etkiler mi? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024 | Ekim kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? 2024 Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Ekim ayı kira zammı belli oldu mu, yüzde kaç?
title