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Feke'de şehitlere vefa

Feke'de şehitlere vefa
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Adana'nın Feke ilçesinde şehit kabirlerinde bakım yapıldı, Türk bayrakları yenilendi.

Adana'nın Feke ilçesinde şehit kabirlerinde bakım yapıldı, Türk bayrakları yenilendi.

Feke'de şehit kabirleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı Vefa ekipleri tarafından ziyaret edildi. Ekipler şehit kabirlerinde bakım ve temizlik çalışması yaptı. Kabirlerde bulunan Türk bayrakları da yenilendi.

Vakıf Müdürü Fatih Akça, aralık ayında ilçeye peş peşe düşen şehit ateşiyle büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, "Şehitlerimize vefa göstermek adına Vefa ekipleri ile birlikte ilçedeki tüm şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek bakım ve temizlik çalışmasını gerçekleştirdik" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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