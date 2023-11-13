FEDEK Takım Başkanından Rektör Özölçer'e ziyaret

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) Takım Başkanı Prof. Dr. Hürriyet Gökdayı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) Takım Başkanı Prof. Dr. Hürriyet Gökdayı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ZBEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü FEDEK akreditasyonuna yönelik ara değerlendirme için ziyarette bulunan FEDEK Takım Başkanı Prof. Dr. Hürriyet Gökdayı'yı makamında ağırladı.

Ziyarette ZBEÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir ile Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Rıdvan Baldık ve Doç. Dr. Zekeriya Ustaoğlu da yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, Gökdayı'yla bir süre sohbet etti. Gökdayı ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK