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Fatsa'da kent bayramlaşması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Fatsa'da kent bayramlaşması

Kurban Bayramı nedeniyle Ordu'nun Fatsa ilçesinde kent bayramlaşması yapıldı.

Kurban Bayramı nedeniyle Ordu'nun Fatsa ilçesinde kent bayramlaşması yapıldı.

Fatsa sahilinde düzenlenen programa Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programı sonrasında Kaymakam Ömer Lütfi Yaran yaptığı konuşmada, "Böylesine kutlu, mübarek bir günde bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarım" dedi.

Bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İtfaiye Grup Amirliği, Bolaman Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ve Fatsa Huzurevine ziyaret gerçekleştirerek orada görevde bulunan kişilerle bayramlaştılar. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Hisarcık Fatsa Ordu Yerel Haberler

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