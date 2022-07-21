Fatma Kaplan Hürriyet: 'Tutuş'a Kumpas mı Kuruluyor Merak Ediyorum'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP'li Meclis üyelerinin araç alım satımı konusunda öne sürdüğü iddialara ilişkin "Kanun bu kadar netken sanki usulsüz bir şey yapmışçasına yalan söyleyerek bu fotoğrafları veren arkadaşlar acaba Sayın Tutuş'a ve AKP'li yöneticilere kumpas mı kuruyor diye de merak ediyorum" dedi.

Başkan Hürriyet, Makam Toplantı Salonu'nda dün düzenlediği basın toplantısında araç alım satımı hakkında AKP'li Belediye Meclis üyelerinin 'aracı gönderen başka ihaleyi alan kiralamayı yapan firma başka' ve 'arabalar belediyede Belsa'da duruyor' iddialarına cevap verdi. Hürriyet konuya ilişkin, şunları söyledi:

"Eskiden öz malı diye bir şey vardı. Özellikle araç kiralamalarında çok yazılırdı, öz malı şart koyulurdu. Öz mal demek ne demek, belediyenin 500 tane araç kiralama ihalesine gireceğim bu 500 tane sayılan özelliklerde araç benim öz malım, yani benim satın aldığım kendime ait mal olacak. Bu mümkün mü? Hangi firmada binlerce araç, kamyon, pikap, binek, iş makinası olabilir ki, devasa firmalar olması gerekiyor. O zaman ihalelere de bu devasalar firmalar girebiliyor ancak demektir, öz malı şartı koyduğunuzda. Bu işte zamanla rekabete aykırı bir durum görülerek bir kanun çıkartıldı.

Hizmet alımı ihalelerinde uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. 30 Eylül 2020'de bu yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrası aynen şunu der; İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak söz konusu makine teçhizat ve diğer ekipman yeterlilik kriteri olarak belirlenemez. İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde kendi malı olması gerekli görülen makine teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

"TUTUŞ'A KUMPAS MI KURULUYOR?"

Yani bu ne demek, artık öz mal diye bir şey yok arkadaşlar. Firmalar isterse başka firmalardan araç da kiralayabilir, size bunu satabilir kiralayabilir, başka firmalardan mal tedarik edip size bunu satabilir, kiralayabilir. Kanun bu kadar netken sanki usulsüz bir şey yapmışçasına yalan söyleyerek bu fotoğrafları veren arkadaşlar acaba Sayın Tutuş'a ve AKP'li yöneticilere kumpas mı kuruyor diye de merak ediyorum. Bunları bildikleri halde böyle bir dedikoduyla alın bunları kullanın demek kumpas kurmakla eşdeğer. Çünkü hakikaten kanun ortada.

"AKILLARA ZARAR ŞEYLER SÖYLÜYORLAR"

Şimdi düşünün biz dün veya ondan önceki gün kağıt ihalesi yaptık. İhaleyi kazanan firma, bize kağıt tedarik edecek. Kağıdı kendi mi üretecek arkadaşlar, o kağıt kendi malı mı? Ne yapacak, üreticiden alacak bize satacak. Bizim herhangi bir mal aldığımız işte şu anda kullandığınız bilgisayarlar satın aldığınız yerler ne yapıyor başka yerden alıyor size satıyor. Telefonları kendileri mi üretiyor satıcılar. Gerçekten akıllara zarar şeyler söylüyorlar."

ANKA / Yerel