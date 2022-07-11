Fatma Kaplan Hürriyet'ten Taziye Ziyareti İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclis Üyesi Tuncay Aşkın’ın kayınpederi Tuna Gürsoy'un cenazesine katılarak aileye taziye dileklerini sundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclis Üyesi Tuncay Aşkın'ın kayınpederi Tuna Gürsoy'un cenazesine katılarak aileye taziye dileklerini sundu. İzmit Belediye Meclis Üyesi Tuncay Aşkın'ın kayınpederi, eski CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Aşkın'ın dedesi Tuna Gürsoy dün hayatını kaybetti. Gürsoy'un cenaze töreni öğlen namazına müteakip Fevziye Camii'nde yapıldı. Cenaze törenine katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, acılı aileye başsağlığı diledi. ANKA / Yerel Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Fatma Kaplan Hürriyet'ten Taziye Ziyareti - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.