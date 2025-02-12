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Fatih Ulutaş, Aydın Teknoloji ve Sanayi İl Müdürlüğü'ne Atandı

Fatih Ulutaş, Aydın Teknoloji ve Sanayi İl Müdürlüğü'ne Atandı
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Aydın Teknoloji ve Sanayi İl Müdürlüğü'ne atanan Fatih Ulutaş, biyoteknoloji ve sağlık alanında çalışma yapan Karya Farma HBX Ar-Ge ile iş birliği yapacaklarını belirtti. Hakan Başlık, Ulutaş'a projeleri hakkında bilgi vererek, HBX-2371'in sağlık sektörüne katkılarını anlattı.

Aydın Teknoloji ve Sanayi İl Müdürlüğü görevine getirilen Fatih Ulutaş, devletin fikir üreten ve üretimleri ile Aydın'a ve ülkeye değer katmak isteyen herkesin yanında olduğunu belirtti. Aydın ADÜ Teknokent'te çalışmalarını sürdüren ve aldığı 18 ayrı patent ile sağlık ve biyoteknoloji alanında öncü çalışmaları ile tanınan Karya Farma HBX Ar-Ge kurucusu Hakan Başlık, çalışmaları hakkında İl Müdürü Ulutaş'a bilgi verdi.

Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, Aydın Teknoloji ve Sanayi İl Müdürlüğü görevine başlayan Fatih Ulutaş'ı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini sunup çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette, biyoteknoloji, sağlık inovasyonu ve uluslararası iş birlikleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Karya Farma HBX Ar-Ge olarak yaklaşık çeyrek asırdan bu yana çalışmalarını sürdürdüklerini ve HBX-2371, adını verdikleri ürün ile özellikle kanser, kronik hastalıklar ve bağışıklık sistemi güçlendirme konularında devrim niteliğinde bir formülasyon oluşturduklarını kaydeden Başlık, HBX-2371 ile sağlık sektörüne sunmayı hedefledikleri katkılardan söz etti. Teknoloji ve Sanayi İl Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Ulutaş'ın ADÜ Teknokent Genel Müdür Yardımcılığı döneminde uyum içerisinde başarılı çalışmalara imza attıklarını da kaydeden Başlık; "Karya Farma HBX Ar-Ge olarak, biyoteknoloji ve sağlık alanındaki yenilikçi projelerimizle global sağlık ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyoruz. HBX-2371, yalnızca laboratuvar ortamında değil, klinik düzeyde de umut verici sonuçlar ortaya koymaktadır. Küba'nın sağlık alanındaki güçlü altyapısı ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalar sayesinde, HBX-2371'in küresel tıp dünyasında etkin bir yer edinmesini hedefliyoruz" dedi.

Ulutaş: "Biyoteknoloji ve sağlık alanındaki çalışmaları destekleyeceğiz"

Aydın Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü Fatih Ulutaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bilim ve teknoloji tabanlı projelerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Ulutaş, Karya Farma HBX Ar-Ge'nin yürüttüğü projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Karya Farma HBX Ar-Ge'nin yürüttüğü biyoteknoloji ve sağlık projeleri, ülkemiz için büyük bir değere sahiptir. Özellikle HBX-2371 gibi inovatif çalışmalar, tıp dünyasında yeni çığırlar açabilecek potansiyele sahip olduğunu duyuyoruz. Bilim ve sanayinin birlikte gelişmesi için bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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