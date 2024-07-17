Fatih'te Sıcak Hava Nedeniyle Park ve Sahil Boş Kaldı

Fatih'te bunaltan sıcak hava nedeniyle park ve sahil boş kaldı. Günün her saatinde hareketli olan Çatladıkapı Sahili'ndeki park ve bahçelerin sakin hali havadan görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Sıcak havanın bunaltması nedeniyle Fatih Çatladıkapı Sahili'ndeki park ve bahçelerin sakin olduğu gözlendi. Sahildeki hareketlilik yerini durgunluğa bıraktı. Günün her saatinde hareketli olan Çatladıkapı Sahili'ndeki park ve bahçelerin sakin hali havadan görüntülendi.

"Yollar bomboş, trafik de bomboş, insanlar hava sıcak olduğu için dışarı çıkmıyor"

Sahildeki insan azlığını fırsat bilen Sami Azinses, "İnsanlar dışarı çıkmıyor, çok sıcak var. Biz, gidelim bir serinleyelim dedik. Yollar bomboş, trafik de bomboş, insanlar hava sıcak olduğu için dışarı çıkmıyor. Gece de dışarı çıkılmıyor çünkü hava esmiyor. Az önce haberlerde izledim. Hava sıcaklığı 3 gün daha artarak devam edecek. Bir düşüş olacak ama Eylül'ün 15'ine kadar hava sıcaklığı bu şekilde gidecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL