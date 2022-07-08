Fatih'te kaçan kurbanlık koyunlar yakalandı Fatih'te Kurban Bayramı öncesinde alınan koyunlar kamyonetten atlayarak kaçmaya başladı. Fatih'te Kurban Bayramı öncesinde alınan koyunlar kamyonetten atlayarak kaçmaya başladı. Trafikte araçlarına arasında koşan 2 kurbanlık koyun sahipleri tarafından yakalanırken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde Kurban Bayramı öncesinde alınan kurbanlık koyunlar, kamyonetten atlayarak kaçmayı başardı. Cadde üzerinde araçların arasında koşan kurbanlık koyunlar nedeniyle trafik bir anda durdu. Kısa sürede yakalanan 2 koyun kamyonete koyularak götürüldü. Koyunların yakalanmasıyla trafik normale döndü. Cadde üzerinde yaşanan kovalamaca cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel Kurban Bayramı Fatih Yerel Haberler

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