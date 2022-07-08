Fatih'te kaçan kurbanlık koyunlar yakalandı - Haberler

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Fatih'te kaçan kurbanlık koyunlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Fatih'te kaçan kurbanlık koyunlar yakalandı

Fatih'te Kurban Bayramı öncesinde alınan koyunlar kamyonetten atlayarak kaçmaya başladı.

Fatih'te Kurban Bayramı öncesinde alınan koyunlar kamyonetten atlayarak kaçmaya başladı. Trafikte araçlarına arasında koşan 2 kurbanlık koyun sahipleri tarafından yakalanırken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde Kurban Bayramı öncesinde alınan kurbanlık koyunlar, kamyonetten atlayarak kaçmayı başardı. Cadde üzerinde araçların arasında koşan kurbanlık koyunlar nedeniyle trafik bir anda durdu. Kısa sürede yakalanan 2 koyun kamyonete koyularak götürüldü. Koyunların yakalanmasıyla trafik normale döndü. Cadde üzerinde yaşanan kovalamaca cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Fatih Yerel Haberler

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