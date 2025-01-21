Fatih'te Gün Doğumu Görsel Şölene Dönüştü
İstanbul'un Fatih semtinde gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyandı. Bu muhteşem manzara, cep telefonu kameralarına yansıdı ve izleyenleri mest etti.
Fatih'te gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara görenleri mest etti.
İstanbul'da gün doğumuyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Fatih'te güneşin yüzünü gösterdiği esnada beliren kızıllık gün doğumunu görsel şölene dönüştürdü. Gökyüzünün kızıla boyandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel