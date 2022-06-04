Fatih'te çevre dostu çocuklar sokaklardaki atıkları topladı - Haberler

Fatih'te çevre dostu çocuklar sokaklardaki atıkları topladı

Başkan Turan: "Çocuklar çevre konusunda yetişkinlerden çok daha duyarlı"

İSTANBUL - Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Fatih'te çevre dostu çocuklar sokaklardaki atıkları toplarken Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Çocuklar gerçekten çevre konusunda yetişkinlerden çok daha duyarlılar" dedi.

1972'den beri her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyle bütün bir haftaya yayılarak 1-7 Haziran arası kutlanmaya başlandı. Fatih Belediyesi de bu yıl 'Sıfır Atık' temasıyla kutlanacak olan Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde çocuk ve gençlerin çevre hassasiyetlerini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu çerçevede Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın da katılımıyla 300 çevre elçisi çocuk, tarihi Balat sokaklarındaki atıkları topladı. Tarihi sokakların temizlenmesinin ardından çeşitli atölyeler ve oyun parkurlarının bulunduğu alana giden çocuklar, hem doyasıya eğlendi hem de bu etkinlikler sayesinde çevreye dair bugüne kadar edindikleri bilgi ve becerileri gösterme şansına sahip oldu.

"Etkinliklerle inşallah bilincin oluşmasına katkı sağlarız"

Etkinlik alanında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bugün hem Balat sokaklarında çocuklarımızla, Fatihli çocuklarla Balat sokaklarında bir farkındalık ve çevre bilinci oluşturmak için 2 caddemizde temizlik yaptık. Bence çok keyifli bir etkinlikti, çocuklarımız açısından da bizim açımızdan da, geri dönüşüm malzemeleri üzerinden de bir takım etkinlikler yapılıyor. Biz çocuklarımızın bilinçleri artsın diye yapıyoruz ama çocuklar gerçekten çevre konusunda yetişkinlerden çok daha duyarlılar. Bu hem sokakta temizlik yaparken gördüğüm şey hem de bu alanda gördüğüm hadise. Çevre konusu, bu kadar tüketimin olduğu dünyada en önemli konulardan bir tanesi ve bu etkinliklerle inşallah bu bilincin oluşmasına katkı sağlarız" ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında daha sonra, atık toplayan çocukların topladıkları atıklar sayıldı. Sayımın ardından 16.25 kilo atık toplayan Keçeci Karabaş Bilgi Evi birinci olurken, çocuklara ödüllerini Başkan Turan takdim etti.