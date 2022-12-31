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İstanbul'da iğrenç olay: Kırtasiyenin boş olmasını fırsat bilen adam, lise öğrencisini dakikalarca taciz etti

Yerel Haberler

İstanbul Fatih'te 14 yaşındaki kız öğrenci, kırtasiye çalışanı tarafından tacize uğradı. İğrenç olay 45 dakika boyunca devam ederken, şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taciz anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Fatih'te mide bulandıran bir olay yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşındaki kız öğrenci, 28 Aralık günü okul çıkışında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi. İçeri girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı yanına yaklaştı.

Kırtasiye çalışanı, kimsenin içeride olmadığı sırada kız öğrenciye sarılmak ve kız öğrenciyi öpmek suretiyle taciz etmeye başladı. Yaklaşık 45 dakika süren tacizin ardından bir müşteri içeri girdi. Müşteriyi gören şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti.

Fatih'te 14 yaşındaki kızı taciz eden kırtasiyeci serbest bırakıldı

Kırtasiyeden çıkan genç kız, evine giderek durumu ailesine anlattı. Genç kızın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Taciz şüphelisi A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.S., ifadesinde kırtasiyeye giren genç kızı tanımadığını ve ismini bilmediğini söyledi. İlk önce genç kızın kendisine sarıldığını iddia eden şüpheli, daha sonra öptüğünü itiraf etti. Taciz şüphelisi A.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan olay kırtasiyede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kız öğrenciye sarılan kırtasiye çalışanının tacizde bulunduğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aralık Fatih Ömer 3. Sayfa Yerel Haberler

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