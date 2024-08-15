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Fatih Mahallesi'nde Yardımlaşma ve Dayanışma Kampanyası

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Fatih Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde başlatılan yardımlaşma ve dayanışma kampanyası kapsamında hayırsever vatandaşlar tarafından muhtarlığa getirilen oturma grubu ihtiyaç sahibi vatandaşa verildi.

Fatih Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde başlatılan yardımlaşma ve dayanışma kampanyasına kapsamında hayırsever vatandaşlar tarafından muhtarlığa getirilen oturma grubu ihtiyaç sahibi vatandaşa verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi, muhtarlık tarafından başlatılan yardım kampanyası ile adeta iyilik merkezi oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, öncülüğünde başlatılan yardımlaşma ve dayanışma kampanyasına gelen destek her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kampanya kapsamında harekete geçen hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için koltuk, dolap, vestiyer gibi ürünlerden oluşan oturma grubu bağışında bulundu. Bağışı kabul eden Muhtar Taşçıoğlu, oturma gruplarını ihtiyaç sahibi aileye götürerek teslim etti.

Fatih Mahallesi'nin kocaman bir aile olduğuna vurgu yapan Muhtar Taşçıoğlu; "Eller birleşince yük hafifler. Alan el ile veren eli buluşturmaya devam ediyoruz. Alandan, verenden, ulaşımını sağlayandan Allah razı olsun. Fatih Mahallesi olarak biz kocaman bir aileyiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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