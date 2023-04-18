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Fatih Camii'nde Süleyman Soylu'ya yoğun ilgi

Fatih Camii'nde Süleyman Soylu'ya yoğun ilgi

Yerel Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadir Gecesi'nde Fatih Camii'nde vatandaşlarla birlikte teravih namazı kıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadir Gecesi'nde Fatih Camii'nde vatandaşlarla birlikte teravih namazı kıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Fatih Camii'nde vatandaşlarla namaz kıldı. Kılınan teravih namazının ardından avluda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Soylu, uzun süre vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların ilgisine karşılıksız kalmayan Soylu, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak bol bol selfie (özçekim) çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Soylu Kadir Gecesi Yerel Haberler

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