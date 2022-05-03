Fatih Camii'nde bayram namazı havadan görüntülendi - Haberler

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Fatih Camii'nde bayram namazı havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Fatih Camii'nde bayram namazı havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar Fatih Camii'ne akın etti.

Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar Fatih Camii'ne akın etti. Caminin içine sığmayan vatandaşların avluyu doldurması, havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Korona virüs tedbirlerinin azaltılmasıyla mesafesiz bayram namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramı sabahı, İstanbullular camilere akın etti. Bayram namazını Fatih Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinden yer bulmaya çalıştı. Camiye sığmayan yüzlerce vatandaş ise avluyu doldurdu. Bayram namazında Fatih Camii'nde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Fatih Camii, Bayram, Yerel, Haberler

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