FATBO'da Başkan Ali Feyzi güven tazeledi

Ordu'nun Fatsa İlçesi Ticaret Borsası seçimlerinde tek liste ile gerçekleşen seçimlerde mevcut başkan Ali Feyzi güven tazeledi.

Yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen Başkan Ali Feyzi, "1991 yılında kurulan borsamızda bu zamana kadar hizmet etmiş tüm başkanlarımızı anıyorum. Aldığımız bayrağı en ileriye götürmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kurulduğu günden bu zamana kadar ilk defa tek liste ile seçim gerçekleşmiştir. Bizleri bu göreve layık gören başta üyelerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU