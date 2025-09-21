Haberler

Fas'ın Tanca Kentinde Filistin'e Destek Gösterisi

Fas'ın Tanca kentinde halk, Filistin'e destek vermek ve İsrail ile normalleşme sürecini protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü. Göstericiler, Filistin bayraklarıyla birlikte İsrail'in saldırılarına son verilmesi için sloganlar attı.

Fas'ın Tanca kentinde Filistin'e destek için dün akşam sokaklara dökülen halk, Fas'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirme sürecine karşı sloganlar attı.

Fas'ın Tanca kentinde halk, dün akşam İsrail'in yoğun bombardımanı altında ölüm kalım savaşı veren Filistinlilerle dayanışmalarını göstermek için sokaklara döküldü. Filistin bayraklarının dalgalandırıldığı yürüyüşte İsrail'in saldırılarına son verilmesine yönelik çağrılarda bulunuldu. Göstericiler, Filistin davasına daha güçlü destek sağlanmasına yönelik sloganlar attı.

Fas-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi eleştirildi

Yürüyüşte ayrıca Fas'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirme sürecine tepkilerin gösterildiği, "Halk normalleşmenin çöküşünü istiyor" sloganları da atıldı. Söz konusu sürecin Filistin mücadelesini zayıflattığını ifade eden göstericiler, Gazze ile dayanışmalarının İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine karşı duruşlarından ayırılamayacağını vurguladı.

Toplumun farklı kesimlerinden insanların katıldığı gösteri barışçıl şekilde sonuçlandı. - RABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
