Farkındalık için yağmur altında zorlu köy yollarında 50 kilometre pedal çevirdiler - Haberler

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Farkındalık için yağmur altında zorlu köy yollarında 50 kilometre pedal çevirdiler

İhlas Haber Ajansı - Yakup Sağlam - Yerel
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- Farkındalık için yağmur altında zorlu köy yollarında 50 kilometre pedal çevirdiler Elazığ'da bir araya gelen bisiklet tutkunları, bisiklet kullanımına dikkat çekmek amacıyla, yağmurlu ve zorlu köy şartlarında pedal çevirdi.

- Farkındalık için yağmur altında zorlu köy yollarında 50 kilometre pedal çevirdiler

ELAZIĞ - Elazığ'da bir araya gelen bisiklet tutkunları, bisiklet kullanımına dikkat çekmek amacıyla, yağmurlu ve zorlu köy şartlarında pedal çevirdi.

Bisikletliler Derneği Elazığ, Etkin Pedal Bisiklet Topluluğu ve Elazığ Bisiklet Topluluğu üyeleri tarafından ortaklaşa 'en iyi sudan geçiş parkuru' etkinliği düzenledi. Çok sayıda bisiklet tutkununun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Elazığ il merkezinden hareket eden grup, Sütlüce ve Dilek köylerine kadar 50 kilometre pedal çevirdi. Bisikletin hem insan hem de doğanın sağlığı için ne kadar önemli olduğunu daha geniş kitlelere duyurmak ve insanları buna teşvik etmek için yağmurun altında ve zorlu köy yollarında kontak çevirmek yerine pedala bastılar.

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Yerel

Yerel, Spor, Haberler

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