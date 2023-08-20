Falez Yaşlı Evi'nde demans konuşuldu

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerine yönelik çalışmalar yürüten yaşlı evlerinden Falez'de Alzheimer Derneği Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. Ebru Barçın, demans hastaları ve aileleri bir araya geldi.

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerine yönelik çalışmalar yürüten yaşlı evlerinden Falez'de Alzheimer Derneği Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. Ebru Barçın, demans hastaları ve aileleri bir araya geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) projeksiyonuna göre yaşlı olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus oranı 2030'da yüzde 12.9'a, 2040 yılında yüzde 16.3'e 2060'da ise yüzde 22.6'ya yükselecek. Türkiye'nin nüfus yapısı değişirken demans ve onun en yaygın görülen türü Alzheimer gibi hastalıklar da yaşlılığa bağlı olarak artacağı tahmin ediliyor.

Antalya'da 526 bin 293 kişilik nüfusunun yüzde 10.4'ünü 65 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerinin oluşturduğu Muratpaşa'da ise Ümit Uysal başkanlığındaki belediye Soğuksu, Fener, Konuksever, Kızılsaray ve Yeşilbahçe mahallelerinde Yaşlı Evleri modeliyle bu nüfus grubuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı üyesi olan Muratpaşa Belediyesi, demans, Alzheimer gibi ileri yaş hastalıklarına yakalanma riskini azaltmak için zeka oyunları, etkinlikler ve seminerler düzenliyor.

Bu çalışmalardan sonuncusu Falez Yaşlı Evinde düzenlendi. Alzheimer Derneği Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. Ebru Barçın, demans hastaları ve aileleri bir araya geldi. Yaklaşık yüz kişinin katıldığı etkinlikte hastalığın kabul süreci, fiziksel aktiviteler, psikolojik rehabilitasyon, hasta yakınları için stres yönetimi, doğru yaklaşım teknikleri gibi başlıklarda bilgi verildi.

Başkan Uysal, Yaşlı Evi ve Yaşlı Meclisi projelerinin Muratpaşa Belediyesi'nin özgün çalışmaları olduğunu söyledi. Yaşlı Evlerinin bugün üye sayısının 6 bine ulaştığını aktaran Başkan Uysal, "Burada 12 kişi bir araya geldiğinde istediği kursu, eğitimi alabiliyor. Aynı zamanda Yaşlı Meclisi aracılığıyla, yaşça kıdemli komşularımızın kent yönetimine katılımını sağlıyoruz" dedi. - ANTALYA