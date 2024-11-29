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Faiz Politikaları Konut Satışlarını Olumsuz Etkiliyor

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İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Yönetim Kurulu Üyesi Osman Avcıl, Türkiye'deki faiz politikalarının konut alımını zorlaştırdığını ve inşaat maliyetlerinin aşırı artışına sebep olduğunu belirtti. Elazığ'da kentsel dönüşüm projelerinin durma noktasına geldiği ifade edilirken, hükümetin faiz politikalarının sorunları artırdığı vurgulandı.

(ELAZIĞ)- İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Yönetim Kurulu Üyesi Osman Avcıl, Türkiye'de uygulanan faiz politikalarının vatandaşı kolay yoldan para kazanma hissine soktuğunu ve bunun neticesinde de konut satışlarında azalma olduğunu söyledi. Avcıl, " Elazığ'ın en kıymetli yerindeki yıkılan binalar yeniden yapılamaz oldu. Bunun sebebi inşaat maliyetlerinin aşırı artması. Bunu da tetikleyen ve en büyük sorun haline getiren şey de faizlerin çok aşırı, çıkmaması gereken bir noktaya gelmiş olması" dedi.

İMKON Yönetim Kurulu Üyesi ve kentsel dönüşüm uzmanı Osman Avcıl, faiz politikaları nedeni ile insanların konut almak yerine banka faizlerine yöneldiğini söyledi. Kentsel dönüşümün çok nemli olmasına rağmen, Elazığ'ın en değerli yerindeki arsalarda bile maliyet artışlarından dolayı binalar yapılamadığını ifade eden Avcıl, faiz artışlarının bunda büyük etkisinin olduğunu belirtti.

Avcıl, şöyle konuştu:

"Ekonomik kriz kentsel dönüşümde yasaların da önüne geçerek en büyük engel haline geldi. Sizler de görmüşsünüzdür. Elazığ'ın en kıymetli yerindeki yıkılan binalar yeniden yapılamaz oldu. Bunun sebebi inşaat maliyetlerinin aşırı artması. Bunu da tetikleyen ve en büyük sorun haline getiren şey de faizlerin çok aşırı, çıkmaması gereken bir noktaya gelmiş olması. Şimdi hükümet, İslami tandanslarla gelmiş, neredeyse 25 senedir iktidarda. Allah'ın ve resulünün savaş açmış dediği faizi belki Türkiye'de şimdiye kadar kaç yıldır bu seviyelere getirmiş bir hükümet konumuna geldi. Bu iş buralara nasıl geldi, biz de anlam veremiyoruz. Böyle bir faiz sisteminde 7'den 70'e herkesi faize soktular. Böyle olunca vatandaş daireleri ve yatırımlarını yapmadığı gibi parasını bankalara götürüyor ve bankalarda bir vade tarihi var. ve vade tarihinden önce de parasını çekemiyor. Zaten oturduğu yerden para kazanma kültürü de vatandaşın, habire paralarını bankaya götürmeye teşvik ediyor. ve derken vatandaş konut almaz oluyor. Bir konut alıp 20- 30 bin lira kiraya vereceğime, 1 milyon lirayı bankaya koyup belki 50- 60 bin lira para kazanırım diye kandırılıyor."

"Herkesi faize bulaştırdılar"

Aslında bu vatandaşlar bu paralarla konut alsa, daire alsa, arsa alsa daha çok kazanacak ama öyle bir seviyeye getirdiler ki işi; bilen bilmeyen, Müslüman olan- olmayan herkesi faiz pisliğine bulaştırdılar. Bu da müteahhitlerin gözünü korkutur oldu. Müteahhit diyor ki 'Ben kentsel dönüşüme niye gireyim?' Vatandaştan kentsel dönüşüme girdiğinde parayı alamıyor. Daireyi yaptığı zaman satamıyor. Bu seviyede, bu mantıkta önünü göremediği bu sistemde müteahhit de maalesef bu işlere giremez, yanaşmaz oluyor. Bunun da göstergesi 2020 yılından beri çoğu arsa Elazığ'ın merkezden tutunda çok kıymetli yerlerine kadar hala yapılamaz oldu.

"Faiz sistemine karşı STK'lar sessiz"

Faiz sistemine karşı STK'ların da sessiz kaldığını ifade eden Avcıl, "Bunu dile getiren yapılar da çok azaldı. Bu faizi bu seviyeye getiren başka bir iktidar olsa herkes veryansın ederdi. Böyle bir faiz sistemi olur mu?' diye. STK'lardan da ses yok. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanından tutun da TÜSİAD'ından, TÜMSİAD'ından, ASRİAD'ından. Faiz konusunu dile getiren, bunun yanlış olduğunu açık yüreklilikle haykıran STK'larda yok oldu. Bir an önce bu faiz politikasından, bu ekonomik problemlerden olması gereken düzleme gelindiği zaman kentsel dönüşüm hızlanacaktır" diye konuştu.

Faiz Politikaları Konut Satışlarını Olumsuz Etkiliyor
Kaynak: ANKA / Yerel
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