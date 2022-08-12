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Faik Erdoğan Vakfı'ndan 5 bin kişiye Aşure ikramı

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Faik Erdoğan Vakfı'ndan 5 bin kişiye Aşure ikramı

Faik Erdoğan Vakfı, Muharrem ayı dolayısıyla Malatya'da 3 gün boyunca 5 bin kişiye aşure ikramında bulunacak.

Faik Erdoğan Vakfı, Muharrem ayı dolayısıyla Malatya'da 3 gün boyunca 5 bin kişiye aşure ikramında bulunacak.

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Muharrem ayının birlik ve bereket ayı olduğunu belirterek, "Aşurenin manevi dünyamızın önemli kültürel değerlerinden biridir. Vakıf olarak aşurenin anlamını, feyzini, bereketini çok iyi biliyoruz hemşerilerimizle aşure paylaşmanın değerini, çok iyi biliyoruz" dedi.

Vakıf tarafından ilk olarak bugün Hidayet Mahallesi'ndeki Faik Erdoğan Camii önünde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Cumartesi günü Paşaköşkü Camii civarında, Pazar günü ise eski belediye önünde vatandaşlara aşure ikramında bulunulacak. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Reşat Erdoğan Malatya Yerel Haberler

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