Fadıloğlu, yetimler ve anneleriyle iftarda buluştu

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetim çocuklar ve anneleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, "Çok güzel projeler hayata geçirdik ama benim için en önemli proje, Yetim Koordinasyon Merkezimiz projesidir" dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan Merhamet Eli projesinden yararlanan yetimleri ve annelerini, Dülük Tabiat Parkı içerisindeki Göl Kafe Restoran'da misafir etti. İftara katılan tüm yetim çocuklar ve anneleriyle yakından ilgilenen Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, uzun süreli sohbetler gerçekleştirdi. Dünya Yetimler Günü dolayısıyla organize edilen iftar yemeğine Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan da katıldı.

"Biz büyük bir aileyiz"

Programdaki konuşan Başkan Fadıloğlu, "Allah; kısmet etti, Belediye Başkanı adayı olduk. Halkımızın sayesinde Belediye Başkanı seçildik. Belediye Başkanı olduktan sonra babam, beni yanına çağırdı. Babam, "Oğlum, Allah sana millete hizmet etme imkanı verdi. Bu imkanı değerlendirerek ahiretini sağlama alman gerek. Sana, şu planlamayı yap, şunu şöyle ya da bunu böyle yap demeyeceğim. Sana bir tek şey söyleyeceğim. Allah rızası için göreve başladığın andan itibaren yetimi gözet, kolla. Başka hiçbir şey talep etmiyorum senden" dedi. Bu cümle kafama nakşetti. Göreve başladık, arkadaşlarımızla birlikte değişik projeleri hayata geçirdik. Çok güzel projeler hayata geçirdik ama benim için en önemli proje, Yetim Koordinasyon Merkezimiz projesidir. Merkezimizdeki hanım kardeşlerimizin verdiği emekle sizlerle tanışmış olmak, benim için çok önemliydi. Bugün; biz, büyük bir aileyiz. Ailemizi günden güne genişletmek, yavrularımızın yetiştiğini görüp onların vatana, millete hayırlı evlatlar olmasına katkı koyma noktasında bizim de bir parça tuzumuz olursa ne mutlu bizlere. Bizim yapmış olduğumuz iş, milletimizin emanetini yönetmek. Milletimizin kaynağını, öncelikler sırasına göre yapacağımız planlamalarla daha yaşanabilir bir Şehitkamil, Gaziantep ve Türkiye inşa etmek için çalışıyoruz. Bu amacımızı bir başımıza gerçekleştirmemiz mümkün değil. Bu iş ekip işi. Sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle vererek geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın standartlarını yukarılara çıkarmak bizim boynumuzun borcu. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah, vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmeyi, arkamızdan hayır dualar edilmesini nasip etsin" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP