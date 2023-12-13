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Fadıloğlu: "Tüm başarılarda büyük bir emek ve çaba var"

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Gençlere, kariyer planlaması ve meslek tercihleriyle ilgili çok önemli tavsiyelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hiçbir başarının tesadüf olmadığını, elde edilen tüm başarılarda büyük bir emek ve çabanın olduğunu vurguladı.

Gençlere, kariyer planlaması ve meslek tercihleriyle ilgili çok önemli tavsiyelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hiçbir başarının tesadüf olmadığını, elde edilen tüm başarılarda büyük bir emek ve çabanın olduğunu vurguladı.

Periyodik olarak düzenlenen Gençlik Buluşması kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Program, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) düzenlendi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, gençlerin taleplerini kendilerinden dinlemek, önerilerini değerlendirmek ve sorularını yanıtlamak amacıyla bir araya geldiği öğrencilere, kariyer planlaması ve meslek seçimleriyle ilgili tavsiyeler verdi.

Deneyimlerinden örnekler vererek konuşmasını gerçekleştiren Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi olarak eğitim alanında gerçekleştirdikleri yatırımları anlattı. Her şartlarda öğrencilerin destekçisi olduklarını belirten Fadıloğlu, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gerek yerel yönetimlerin gerekse merkezi hükümetin, gençlerin daha nitelikli şartlarda sosyal ve akademik hayatlarını etkileyen önemli projeler hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Fadıloğlu, gençlere, araştırmacı olmaları ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti.

Konuşmasında gençlerin elde ettiği kazanımlara işaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, elde edilen kazanımların artarak devam etmesi için gençlerin üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığını, elde edilen tüm başarılarda büyük bir emek ve çabanın olduğunu kaydeden Başkan Fadıloğlu, gençlere olan güveninin tam olduğunu söyledi.

Öğrenciler, program sonunda yapılan soru-cevap bölümüyle akademik ve sosyal yaşamlarıyla ilgili talep ve önerini aktardılar.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, program sonunda tüm öğrencilere termos ve kupa bardak armağan etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi Şehitkamil Gençlik Yerel Haberler

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