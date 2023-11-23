Fadıloğlu: "Öğretmenlerimizi sadece bir gün hatırlamak yeterli değildir"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Fadıloğlu kutlama mesajında, "Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, çocuklarımıza ve gençlerimize vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini aşılayan, onlara hak, adalet, sevgi, saygı gibi yüce değerleri davranış haline dönüştüren, gelişmeleri, yenilikleri takip edebilecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizi sadece bir gün hatırlamak yeterli değildir" ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini" kabul edişinin yıl dönümü olan ve 1981 yılından bu yana kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal, "Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin becerinizin ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli, bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir." diyerek öğretmenlerimizin görev ve sorumluluğunuzun ehemmiyetine vurgu yapmıştır. İnancımızın ilk emri, insanlığın içinde bulunduğu cehaletin sona erdirilmesi için "Oku" olmuştur. Bu anlamda Hz. Ali, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum." diyerek ilim ve irfana verdiği önemi belirtmiştir. Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, çocuklarımıza ve gençlerimize vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini aşılayan, onlara hak, adalet, sevgi, saygı gibi yüce değerleri davranış haline dönüştüren, gelişmeleri, yenilikleri takip edebilecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizi sadece bir gün hatırlamak yeterli değildir. Onlara gerekli saygıyı, sevgiyi, önemi ve değeri her zaman vermek hepimizin ödevidir. Öğretmenlerimiz; değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Öğretmenlerimizin saçtıkları ilim ışığıyla okuyan, araştıran, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişen genç kuşaklar, daha müreffeh bir Türkiye'nin temeli ve teminatı olacaktır. Bu doğrultuda bizler de çocuklarımızın, ülkemizin ihtiyacı olan eğitimli insan gücü özelliklerine uygun olarak yetiştirilmesinde tüm öğretmenlerimizin yanındayız. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit olan ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle şu an görev yapmakta olan ve eğitim camiasına uzun yıllar emek vererek emekli olmuş tüm öğretmenlerimizin, bir kez daha 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - GAZİANTEP