Son dakika haber! Şehitkamil Belediyesi'nden personellere aylık 2 bin lira destek primi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, personele aylık 2 bin lira destek primi verileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver arasında toplu iş sözleşmesi ek protokolü düzenlenmesi kararı alındı.

Bu kapsamda sendika üyesi çalışanlara "Ekonomik Destek Primi" adı altında 3 bin lira brüt, 2 bin lira net ücret ödenmesi için imza atıldı.

İmzalanan protokol sonrası değerlendirmede bulunan Fadıloğlu, sözleşmenin personele hayırlı olmasını dileyerek, şöyle devam etti:

"Tabii normal şartlarda bizim imzaladığımız 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. İmzaladığımız sözleşmemiz devam ediyor. Normal şartlar altında yeniden bir düzenleme yapmamız söz konusu değildi. Fakat günün değişen şartlarıyla doğru orantılı olarak çalışan kardeşlerimizin alım gücünü arttırabilmek adına bir uygulama yapmak istedik. Bu konuda sendikamızla yapmış olduğumuz çalışma neticesinde ortak bir paydada buluştuk. Gönül istiyor ki çok daha fazlasını verelim. Ancak bu noktada belediyenin de bütçesini düşünmekle mükellefiz. Sendika Başkanımız, üyelerin haklarını kolluyor. Bizler de bütçemizi dengeli yönetebilmek adına emek veriyoruz. Bu konuda asgari müşterekte birleştik ve kardeşlerimize brüt olarak 3 bin lira her ay maaşlarına ekstra olacak bir destek verdik." Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerine yürekten teşekkür ediyorum."

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver de üyelerin refah seviyesini artıracak en iyi çalışmayı yaptıklarını ve üyelere hayırlı olması temennisinde bulundu.