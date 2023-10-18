Fadıloğlu'ndan Ali Kaan'a tablet ve futbol topu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İngilizce dersi proje ödevinde kendisini tanıtan 5. sınıf öğrencisi Ali Kaan Ağca'ya evine giderek sürpriz yapıp tablet ve futbol topu armağan etti.

Öğrenci dostu proje ve yatırımlarının yanı sıra her fırsatta bir araya geldiği öğrencilerin büyük sempati duyduğu Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ali Kaan Ağca'ya sürpriz yaptı. İngilizce dersinde verilen ödevde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun biyografisini konu alan Ali Kaan Ağca'yı evinde ziyaret ederek teşekkür eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Ali Kaan ve ailesiyle uzun süre sohbet etti.

"Evinde ziyaret etmek, teşekkür etmek istedim"

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ali Kaan Bey'in misafiriyiz. Ben, öncelikle teşekkür ediyorum. Ali Kaan, 5. sınıfa giden bir öğrencimiz, eğitimine devam ediyor. Okulda bir ödev verilmiş. Kendinizce ünlü gördüğünüz bir şahsın hayatını İngilizce anlatın diye bir ödev verilmiş. Sağ olsun Kaan da beni medyadan takip eden, sosyal medyadan takip eden bir yavrumuz. Beni kendine örnek almış, "Rıdvan amcanın hayatını anlatayım" demiş. İngilizce olarak o ödevi hazırlamış. Ailesiyle birlikte babası da aynı zamanda onu videoya çekmiş. Tabii babasıyla da tesadüfen bizim dostluğumuz var. Benim, Ali Kaan'dan haberim yoktu. Bana o görüntüler gelince ben de Ali Kaan'ı evinde ziyaret etmek, teşekkür etmek istedim. Başarılar diliyorum. İngilizce yatkınlığı çok iyi inşallah. Daha sonra da eğitimini tamamladığında vatana, millete hayırlı bir birey olması için dua ediyoruz. Misafirperverliği için Ali Kaan'ın şahsında hem annemize hem babamıza teşekkür ediyorum. Geleceğimiz, emin ellerde. Ali Kaan ile gurur duyuyoruz" dedi.

"Başkanımızın hakikaten fanı gibi"

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren baba Fahri Ağca, "Delikanlı bir gün geldi. "Baba, İngilizceden bir ödevim var. Bugün de son günüm." dedi. "Nedir oğlum?" dedim. "Bir ünlüyü tanıtmamız istendi." dedi. Hani akla ilk tabii edebiyatçı, şair falan geliyor. Kendisi dedi ki "Ben, Rıdvan Fadıloğlu Başkanımı tanıtacağım, ben onu çok seviyorum." Başkanımızın hakikaten fanı gibi. Hatta bizim zaman zaman gittiğimiz bir vakıf var. Oraya giderken, "Başkanım geliyorsa bende geleyim, yoksa benim gelmeme gerek yok, sen git." diyor. Başkanımıza karşı öyle bir teveccühü var. Böyle olunca da böyle bir video ortaya çıktı. Başkanım da hoş geldi, sefalar getirdi, şeref verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vakıfta tanıştık ve çok sevdim"

Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nu çok sevdiğini dile getiren Ali Kaan Ağca, "Bir vakıf vardı. Babamın çalıştığı bir vakıf. Bir gün Başkanımız gelmişti. Vakıfta tanıştık ve çok sevdim. Öğretmen ödev vermişti. Ödevi yapacaktım. Ödevimiz, bir ünlüyü İngilizce tanıtmaktı. Başkanımızı tanıtmak, anlatmak istedim. Ben, Başkanımızı tanıtırken videoya çektik. Ödev sayesinde karne ortalamasına 10 puan geliyor" diye konuştu.

Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. - GAZİANTEP